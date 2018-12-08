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Барнаульцы разыскивают живодеров, которые выбросили в мусорный бак собаку с удавкой на шее

В Барнауле неизвестные жестоко издевались над собакой, после чего выбросили ее в мусорный бак. Волонтерам не удалось спасти животное. «Ищем свидетелей или тех, кто узнает эту собачку, измученную до смерти. Мы ищем ее хозяев! Мы ищем любую информацию об извергах, которые это сотворили!» — написали барнаульские зоозащитники.

В Барнауле живодеры выбросили собаку в мусорный бак.
В Барнауле живодеры выбросили собаку в мусорный бак.
facebook.com

Жительница Барнаула Любовь Третьякова сообщила в Facebook, что 7 декабря около 13 часов случайный прохожий достал из мусорного бака во Власихе мешок, в котором находилась маленькая рыжая собака: она была с петлей на шее и в крови. Мужчина животное из петли и положил на снег.

Любовь Третьякова,
жительница Барнаула:

Волонтеры узнали о ней и приехали только в 17 часов. Все это время собака лежала на сильном морозе, вмерзая в свою кровь, которая вытекала из горла… Она была доставлена в клинику в коме, температуру не брал градусник, рентген показал отек легких. Волонтёры и врачи сделали все возможное, чтобы спасти измученное животное: несколько часов она провела в кислородной камере, ее отогревали грелками… Но в 2 часа ночи рыжулька умерла. Остановилось сердце. Сейчас тело животного — на вскрытии, которое установит, что на самом деле произошло: отрава, избиение…

Этот вопиющий случай жестокости мы не намерены спустить на тормоза. Собачке, судя по зубам, было 8−9 лет. Она была достаточно упитанна, без блох и других признаков бродяжьей жизни.

Всех, кто узнал собаку или располагает какой-либо информацией о ее мучителях, просят позвонить по телефонам +79021424409 или +79132627283 (есть WhatsApp). Предположительно собака могла жить во Власихе или Октябрьском.

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