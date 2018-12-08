Барнаульцы разыскивают живодеров, которые выбросили в мусорный бак собаку с удавкой на шее

Жительница Барнаула Любовь Третьякова сообщила в Facebook, что 7 декабря около 13 часов случайный прохожий достал из мусорного бака во Власихе мешок, в котором находилась маленькая рыжая собака: она была с петлей на шее и в крови. Мужчина животное из петли и положил на снег.

Волонтеры узнали о ней и приехали только в 17 часов. Все это время собака лежала на сильном морозе, вмерзая в свою кровь, которая вытекала из горла… Она была доставлена в клинику в коме, температуру не брал градусник, рентген показал отек легких. Волонтёры и врачи сделали все возможное, чтобы спасти измученное животное: несколько часов она провела в кислородной камере, ее отогревали грелками… Но в 2 часа ночи рыжулька умерла. Остановилось сердце. Сейчас тело животного — на вскрытии, которое установит, что на самом деле произошло: отрава, избиение…

Этот вопиющий случай жестокости мы не намерены спустить на тормоза. Собачке, судя по зубам, было 8−9 лет. Она была достаточно упитанна, без блох и других признаков бродяжьей жизни.