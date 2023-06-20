Барнаульцы считают, что автоподставщики вновь появились на Малаховском кольце

Специалисты по страхованию разглядели в недавнем ДТП на кольце Малахова-Юрина признаки автоподствы, сообщает Telegram-канал " В курсе 22 ".

Пострадавшая в ДТП женщина собирается писать заявление в полицию. Удар в ее машину был таким сильным, что она перевернулась.

Выяснилось, что в аварии участвовал "Ниссан Фуга", который часто используют автоподставщики.

Запчасти на эту машину стоят дорого, а страховые компании обязаны возместить ущерб.

Однако на самом деле запчасти не покупают. Автомобиль поверхностно ремонтируют, и он снова выходит "на дело". Разницу же мошенники кладут себе в карман.

Разбираться в ситуации будет полиция.

Напомним, что 17 февраля на Малаховском кольце произошло ДТП, в котором жители города заподозрили "ашановских" автоподставщиков.

При этом банду задержали в январе. Они работали на кольце возле "Ашана" и сделали жертвами 120 водителей, а ущерб от них предварительно оценили в 50 млн рублей.

Ранее барнаульцы предупредили водителей о новом виде автоподстав. Мошенники паркуют свои автомобили вплотную к чужому транспорту, а после предъявляют его владельцу, что тот помяли их машину, пытаясь разъехаться. Доказать свою невиновность можно с помощью брелка сигнализации.