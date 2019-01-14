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Происшествия
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Барнаульцы сняли на видео коммунальный фонтан

В Барнауле днем 14 января забил коммунальный фонтан. Ролик с происшествием опубликовали в группе «Барнаул 22».

Повреждение водопроводного колодца.
Повреждение водопроводного колодца.
Скринот с видео в vk.com/barneos22, Евгений Дранишников

На кадрах видно, что из люка бьет вода.

В пресс-службе барнаульского водоканала altapress.ru сообщили, что на улице Попова, 44 произошло повреждение водопроводного колодца. Выход воды на поверхность уже прекращен, на месте работают специалисты.

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