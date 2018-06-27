В центре Барнаула из-за порыва трубы провалился асфальт, в магазине выбило стекла.

В Барнауле днем 27 июня произошел порыв трубы, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". В пресс-службе СГК altapress.ru сообщили, что порыв трубы произошел в результате опрессовки по контуру ТЭЦ-2.
Инцидент произошел на пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина. На кадрах видно, что из-под земли бьет фонтан. Также провалился газон и тротуар, а улицу сильно затопило. Кроме того, в магазине выбило стекла.
По данным СГК, вода уже не выходит на поверхность. На месте работают специалисты. Сети отремонтируют до 11 июля.
Напомним, в Барнауле днем 25 июня из-под земли также забил коммунальный фонтан
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