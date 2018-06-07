В Барнауле дети искупались в огромной луже

На кадрах видно, что дети ныряют в грязную лужу с головой, пытаются плыть, обливаются и веселятся. Все это происходило на улице Сиреневой, пишут очевидцы в сообществе "Барнаул22"

По словам барнаульцев, несколько детей искупались в фонтане у театра драмы.

В Алтайском крае установилась жаркая погода. По данным синоптиков, 8 июня в Барнауле температура воздуха составила +32 градуса.