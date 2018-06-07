7 июня в сети появилось видео, как в Барнауле дети искупались в огромной луже.
На кадрах видно, что дети ныряют в грязную лужу с головой, пытаются плыть, обливаются и веселятся. Все это происходило на улице Сиреневой, пишут очевидцы в сообществе "Барнаул22"
По словам барнаульцев, несколько детей искупались в фонтане у театра драмы.
В Алтайском крае установилась жаркая погода. По данным синоптиков, 8 июня в Барнауле температура воздуха составила +32 градуса.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.