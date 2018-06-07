В 30-градусную жару в Бийске из-под земли забил фонтан высотой с девятиэтажку

7 июня в Бийске произошло сразу два порыва на коммуникациях. Из колодцев забили фонтаны. Высота одного из них в 23-м микрорайоне достигала 8 этажа, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

В 23-м микрорайоне Бийска забил гигантсткий коммунальный фонтан. 7 июня 2018 года. Фото: скрин с видео Василия Иванова vk.com/incident_22. Коммунальный фонтан в Бийске на улице Социалистической. 7 июня 2018 года. Фото: Сергей Дмитриев vk.com/biysk_all. В 23-м микрорайоне Бийска забил гигантсткий коммунальный фонтан. 7 июня 2018 года. Фото: скрин с видео Василия Иванова vk.com/incident_22. Коммунальный фонтан в Бийске на улице Социалистической. 7 июня 2018 года. Фото: Сергей Дмитриев vk.com/biysk_all. Коммунальный фонтан в Бийске на улице Социалистической. 7 июня 2018 года. Фото: Сергей Дмитриев vk.com/biysk_all. Коммунальный фонтан в Бийске на улице Социалистической. 7 июня 2018 года. Фото: Сергей Дмитриев vk.com/biysk_all. На улице Социалистической коммунальный фонтан был меньше, из-за него затопило всю проезжую часть в округе, сообщают свидетели в "Типичном Бийске". Кстати, недавно мэрия города заявила, что гидравлические испытания в продлены, поэтому горячую воду дадут бийчанам позже. Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле 7 июня школьники в 30-градусную жару искупались в фонтане и луже.