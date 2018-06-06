В алтайском городе горячую воду дадут позже, чем планировалось

За время проведения испытаний, в Бийске выявили около 70 дефектов теплосетей. Закончив испытания, специалисты приступят к плановым ремонтам.

Не исключено, что горячую воду бийчанам дадут раньше, отмечает издание. На 6 июня теплоэнергетики устранили больше половины технологический повреждений.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Бийске планировали включить горячую воду после 6 июня.