В алтайском городе горячую воду дадут позже, чем планировалось

В Бийске дадут горячую воду ориентировочно в 20-х числах июня, сообщило издание "Бийский рабочий". Гидравлические испытания в городе продлили до 8 июня.
За время проведения испытаний, в Бийске выявили около 70 дефектов теплосетей. Закончив испытания, специалисты приступят к плановым ремонтам.
Не исключено, что горячую воду бийчанам дадут раньше, отмечает издание. На 6 июня теплоэнергетики устранили больше половины технологический повреждений.
Ранее altapress.ru сообщал, что в Бийске планировали включить горячую воду после 6 июня.
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