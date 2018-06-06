Жителю Алтая грозит реальный срок за 4 пачки кофе

34-летний мужчина похитил в магазине четыре пачки кофе стоимостью около 600 рублей. По решению суда нарушитель должен был заплатить штраф 3 тыс. руб. Однако он проигнорировал постановление суда и вовремя не оплатил штраф, чем дважды нарушил закон.

За это нарушителя привлекут к уголовной ответственности. Теперь ему придётся понести наказание, предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража). Санкция предусматривает штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет.