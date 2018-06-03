Инвестор вложит в строительство Белокурихи-2 еще 500 млн рублей

В 2018 году инвестор "Курорт Белокуриха" направить более 0,5 млрд рублей на строительство алтайского курорта Белокуриха-2, сообщает ТАСС.
Гендиректор компании Константин Ежов рассказал, что сейчас на объекте строят гостиничный комплекс. В июне на территории туркластера должны достроить ресторан.
"Ведутся переговоры, идет проектирование еще одного суперсовременного ресторана площадью около полутора тысяч квадратных метров", — отметил Ежов.
В этом году якорный инвестор запланировал построить горнолыжные трассы, бугельный и кресельный подъемники.
Бийский инвестор достраивает несколько отелей, которые заработают в 2018 году. Точная дата открытия не сообщается.
Что работает в Белокурихе-2
Первым запустили комплекс "Андреевская слобода", в который входят реконструированный купеческий дом, музей шоколада, кузница, домик знахарки. Зимой открыли лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы".
Сколько денег уже вложили в строительство курорта?
В Белокуриху-2 инвестировали около 3 млрд рублей. Из них 1 млрд — это деньги госбюджета. Проект создают в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". По данным ТАСС, проектная стоимость курорта составляет 10 млрд рублей. На окончательном этапе строительства сумма должна вырасти втрое.
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