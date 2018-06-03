Инвестор вложит в строительство Белокурихи-2 еще 500 млн рублей

Гендиректор компании Константин Ежов рассказал, что сейчас на объекте строят гостиничный комплекс. В июне на территории туркластера должны достроить ресторан.

"Ведутся переговоры, идет проектирование еще одного суперсовременного ресторана площадью около полутора тысяч квадратных метров", — отметил Ежов.

В этом году якорный инвестор запланировал построить горнолыжные трассы, бугельный и кресельный подъемники.

Бийский инвестор достраивает несколько отелей, которые заработают в 2018 году. Точная дата открытия не сообщается.

Что работает в Белокурихе-2

Первым запустили комплекс "Андреевская слобода", в который входят реконструированный купеческий дом, музей шоколада, кузница, домик знахарки. Зимой открыли лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы".

Сколько денег уже вложили в строительство курорта?

В Белокуриху-2 инвестировали около 3 млрд рублей. Из них 1 млрд — это деньги госбюджета. Проект создают в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". По данным ТАСС, проектная стоимость курорта составляет 10 млрд рублей. На окончательном этапе строительства сумма должна вырасти втрое.