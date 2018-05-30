Какими скандалами и прорывами запомнится губернатор Алтайского края Карлин

Неудачи в инвестпроектах (–)

Несколько крупных сельхозпредприятий Алтайского края разорились, оставив разрушенные производства и массу людей без работы. Эксперты полагают: это произошло потому, что губернатор Александр Карлин поощрял развитие крупных проектов и вовремя не остановил воодушевленных собственников. Они начинали брать все больше необеспеченных кредитов, а когда политика банков менялась, бизнес рассыпался.

Один из первых и громких скандалов связан с "Изумрудной страной" Антипиных. Супруги создали компанию в 2002 году, покупая разорившиеся предприятия. Стремительный рост "империи" начался в 2008-м, спустя три года после назначения Карлина губернатором Алтайского края. К 2011 году агрохолдинг объединил около 150 юрлиц, в которых трудилось более 10 тыс. человек.

Падение началось в 2012 году: у кредитора — "Россельхозбанка" — сменился управляющий, и "Изумрудной стране" отказали в очередном транше. В этой компании не было производства, способного обслужить взятые кредиты, говорил ИД "Алтапресс" Александр Назарчук, в прошлом спикер Заксобрания. Он полагал, что администрация края обязана была остановить рост холдинга: "Они же скупали в том числе хозяйства краевой и федеральной собственности. Совхоз “Чарышский” Усть-Калманского района — племенное хозяйство. Ну разве можно было отдавать “Изумрудной стране” племенных герефордов, приличное хозяйство, 600 дойных коров?".

Примерно по аналогичной схеме погибли "Алтаймясопромторг" и животноводческий комплекс "Западное". Последний возглавил экс-депутат АКЗС Юрий Титов. На высокую закредитованность предприятия наложились ошибки управления: цены на молоко оказались ниже, чем предполагал бизнес-план. Плюс хозяйство завезло биоматериал быков из Казахстана, заразив своих племенных австрийских коров бруцеллезом.

ТОСЭР — как надежда (+)

Однако в 2018 году оформились две точки роста. Два города Алтайского края получили статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это должно позволить создать почти 2 тыс. новых рабочих мест и привлечь инвесторов с общим объемом инвестиций не менее 5 млрд рублей.

Концепция ТОСЭР Заринска предусматривает, что здесь до 2027 года будут реализованы девять инвестиционных проектов на 2,6 млрд рублей. Первый резидент Заринска — завод "Русская кожа", в строительство которого инвестировано больше 1,5 млрд рублей. Предприятие по переработке шкур от животноводства, должно заработать в конце 2018 года. Предполагается, что вслед за ним запустятся производства обуви, кожгалантереи, а также кожаных диванов и кресел.

В Новоалтайске предполагается создать научно-производственный центр, где будут производить современные, в том числе специализированные продукты питания. Инвестировать в ТОСЭР Новоалтайска хотят девять компаний с объемом частных инвестиций 3 млрд рублей. "Несмотря на многие задачи, которые еще предстоит решить, у Алтайского края есть все шансы занять ведущие позиции в развитии биотехнологической индустрии", — заявлял губернатор региона Александр Карлин.

Мошкара и живопырки. Про бизнес по-алтайски (–)

По итогам 2017 года Алтайский край занял 54-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов (частично формируется по опросу местного бизнес-сообщества). Это на 25 позиций ниже, чем в прошлом году, и еще один маркер эпохи Александра Карлина. Губернатор так и не стал своим для бизнеса. Более того, предприниматели часто говорили, что работают исходя из презумпции виновности.

"Почему-то мы идеализируем предпринимателей. Тот, кто стал предоставлять услуги гражданам, сразу становится чуть ли не героем, которого почему-то не надо трогать", — комментировал Карлин проверку ТРЦ после пожара в "Зимней вишни", а точнее ответственность проверяющих органов за то, что в рабочем порядке не выявили нарушений.

"Живопырки и мошкара" — так время от времени отзывался губернатор о бизнесе. В 2006 году, например, досталось бийской компании "Тепло". С ней администрация города заключила договор по теплоснабжению. "Мы через структуры, подконтрольные краевой администрации, всю зиму кредитовали деятельность этой живопырки, которая издевательски для людей названа “Тепло”".

В роли "живопырок и мошкары" побывали и строители Алтайского края. В этот "ранг" возвели компании, выигравшие тендеры на госзаказы, но не обеспечившие качество своих работ — оно было признано неудовлетворительным. В 2017 году губернатор призывал крупный строительный бизнес заявляться на тендеры, однако предприниматели не спешили ввязываться в госстройки. Слишком свеж в памяти был крах строительного гиганта "СтройГАЗ", который не смог "поглотить" взятые проекты и обанкротился. Были и другие причины. На одном из совещаний Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз", ответил на призыв, что за его спиной стоят тысячи сотрудников и дольщиков: "Рисковать ими я не могу".

Деньги федералов (+)

Политика Александра Карлина была направлена на работу с федеральным бюджетом в рамках специальных программ, который приумножили частные инвестиции. В федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы регион участвовал тремя проектами: туркластерами "Барнаул — горнозаводской город" и "Белокуриха-2", а также проектом в Бийске "Золотые ворота". В общей сложности по этой программе регион получил 2,3 млрд рублей. Еще около 5 млрд вложили частные инвесторы, и их вложения будут продолжать расти.

На старте находится несколько крупных проектов. В их числе "Белокуриха-2", где планируют строительство дороги. А также спортивная деревня у станции Тягун в Заринском районе, о которой власти Алтайского края впервые заявили в феврале 2017 года. Проект ждет около 500 млн частных инвестиций.

Деньги приходили не только на развитие, но и на решение проблем вроде последствий пожара в Николаевке в 2010 году. На помощь жителям Алтайского края выделили 1,4 млрд рублей. В восстановлении сел участвовало более тысячи специалистов. Менее чем за три месяца возвели 218 жилых домов: 217 в Николаевке и один в Бастане. В рамках ликвидации последствий паводка 2014 года из резервного фонда правительства РФ было выделено более 3,9 млрд рублей на компенсационные выплаты пострадавшим (52 тысячи человек).

Главная причина (–)

По данным Алтайкрайстата, жители уезжают из Алтайского края. По итогам первого квартала 2018 года регион покинули около 8,5 тысячи человек. Приехали же в край 6,6 тысячи. Таким образом, общее население региона сократилось на тысячи человек.

Край постоянно занимал низкие места в рейтингах, которые отражают экономическое состояние региона. В феврале по данным "РИА-Рейтинга" Алтайский край набрал 38,46 балла при среднем показателе в России 70. Рейтинг составляли после анализа 72 показателей. В их числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демография, экология и климат, здоровье населения, уровень образования, социальная инфраструктура, экономическое развитие, транспортная инфраструктура и др.

Итоги выборов президента РФ в Алтайском крае в 2018 году показали особенные результаты. Только Республика Якутия (Саха) при голосовании за Владимира Путина показала результат меньше, чем в Алтайском крае. В то же время кандидат от КПРФ Павел Грудинин в северном регионе набрал больше.

В Алтайском крае Владимир Путин набрал 64,66% голосов, в Республике Якутии — 64,38%. Павел Грудинин в нашем регионе получил поддержку 23,67% избирателей, в Якутии — 27,25%. Больше всего Владимир Путин набрал голосов Кабардино-Балкарии — 93,38%. Кавказские национальные республики традиционно выразили самую большую поддержку президенту.

И в целом, если вспомнить историю всевозможных выборов, то станет ясно: Алтайский край часто был против партии власти и проводимой политики.

Глобальная стройка (+)

При всем своем отношении к бизнесу Карлин сумел организовать строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Сначала их оформили в губернаторскую программу "75х75", затем "80х80", а потом "85х85" (в цифрах зашифровано число запланированных объектов и торжественная для края дата, например 85 лет со дня образования).

Объекты начали сдавать в 2010 году. В их числе детские сады и другие учебные заведения, дворцы культуры и театры, а также медицинские учреждения вроде онкодиспансера "Надежда", перинатального центра "ДАР" и других.

Скандалы (–)

Региону не удалось избежать коррупционных скандалов. В 2017 году мэра Барнаула Игоря Савинцева обвиняли в незаконном оформлении на себя и своих сыновей нескольких участков. Судья заявила, что Савинцевы оформили аренду муниципальных участков на номинальных правообладателей, чтобы скрыть свое отношение к этой земле. По мнению обвинения, Савинцевы планировали перевести участки в свою собственность. В результате бюджет понес потери в размере более 17 млн рублей.

Экс-мэру смягчили приговор в связи с его состоянием здоровья (он перенес инсульт), состоянием здоровья его жены, а также наличием двух внуков на иждивении. Кроме того, суд принял во внимание, что у экс-мэра много наград и он ветеран труда Алтайского края. Отягчающих обстоятельств следствие не нашло.

Другой скандал — дело Денисова, начальника Главного управления по образованию и молодежной политике края. Его признали виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, а его жену — в посредничестве за помощь супругу. Мзду вице-губернатору платили директор бийского колледжа, руководитель алтайского педагогического лицея и экс-проректор АКИПКРО.

Зато жили по средствам (+)

В 2018 году Алтайский край вошел в топ-5 регионов по объемам поддержки из федерального центра. Регион получит 27,1 млрд рублей дотаций из бюджета РФ, а общая сумма поддержки составит 35,2 млрд.

В правительстве края утверждают, что регион получил такие деньги благодаря взвешенной бюджетной политике, которую ведет на протяжении многих лет. В первую очередь — из-за низкого долга: край занимает редко, немного и вовремя рассчитывается. Еще в середине года губернатор рассказывал, что изменились подходы в правительстве и теперь рачительное финансовое поведение будет поощряться.



