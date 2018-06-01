Когда включат горячую воду в Бийске

В пресс-службе мэрии Бийска сообщили, что включение горячей воды зависит от управляющих компаний и от того, нужен ли ремонт конкретному участку тепловой сети. Поэтому горячую воду в некоторых домах могут включить уже 7 июня, а в некоторых — спустя несколько дней.

Напомним, отключили горячую воду в Бийске 28 мая.