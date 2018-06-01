Когда включат горячую воду в Бийске

В Бийске включат горячую воду после 6 июня. До этого дня в городе будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей, сообщили в мэрии Бийска.
В пресс-службе мэрии Бийска сообщили, что включение горячей воды зависит от управляющих компаний и от того, нужен ли ремонт конкретному участку тепловой сети. Поэтому горячую воду в некоторых домах могут включить уже 7 июня, а в некоторых — спустя несколько дней.
Напомним, отключили горячую воду в Бийске 28 мая.
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