В мэрии Барнаула рассказали, когда дадут горячую воду

Сегодня, 19:18.
Жизнь

В Барнауле завершились гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Закончить ремонт планируют 6 июня, сообщает официальный сайт Барнаула

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы. Фото: Михаил Хаустов.

Когда включат горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-3

Подача горячей воды по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 возобновится с 7 июня 2018 года.

Как проходят испытания и ремонт тепловых сетей в Барнауле

За время испытаний на тепловых сетях специалисты зарегистрировали 193 повреждения. Из них уже устранили 105 повреждений. Теплоснабжающие организации круглосуточно работают над устранением повреждений.

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