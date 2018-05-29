В мэрии Барнаула рассказали, когда дадут горячую воду

В Барнауле завершились гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Закончить ремонт планируют 6 июня, сообщает официальный сайт Барнаула.
Когда включат горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-3
Подача горячей воды по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 возобновится с 7 июня 2018 года.
Как проходят испытания и ремонт тепловых сетей в Барнауле
За время испытаний на тепловых сетях специалисты зарегистрировали 193 повреждения. Из них уже устранили 105 повреждений. Теплоснабжающие организации круглосуточно работают над устранением повреждений.
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