В мэрии Барнаула рассказали, когда дадут горячую воду

Когда включат горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-3

Подача горячей воды по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 возобновится с 7 июня 2018 года.

Как проходят испытания и ремонт тепловых сетей в Барнауле

За время испытаний на тепловых сетях специалисты зарегистрировали 193 повреждения. Из них уже устранили 105 повреждений. Теплоснабжающие организации круглосуточно работают над устранением повреждений.