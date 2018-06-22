В Барнауле забил очередной коммунальный фонтан

Инцидент случился на пересечении улиц Тимуровская и Германа Титова.

Вокруг фонтана быстро образовывалась большая лужа.

Повреждений никто не получил.

Ранее в Барнауле уже били фонтаны, возникавшие в результате опрессовки тепловых сетей. В одном случае струя сбила с ног женщину, в другом на стоянке куски асфальта падали на автомобиле на стоянке. Фонтаны также били в Бийске и Рубцовске.