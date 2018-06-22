В Барнауле забил очередной коммунальный фонтан

Сегодня, 08:22.
Происшествия

21 июня в Барнауле в районе Потока забил очередной коммунальный фонтан, сообщили подписчики группы "Барнаул 22".

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Инцидент случился на пересечении улиц Тимуровская и Германа Титова.

Вокруг фонтана быстро образовывалась большая лужа.

Повреждений никто не получил.

Ранее в Барнауле уже били фонтаны, возникавшие в результате опрессовки тепловых сетей. В одном случае струя сбила с ног женщину, в другом на стоянке куски асфальта падали на автомобиле на стоянке. Фонтаны также били в Бийске и Рубцовске.

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