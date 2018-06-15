Очевидцы: в Барнауле улицу затопило кипятком

Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22.

ЧП произошло на улице Северо-Западной. Свидетели происшествия пишут, что вода бежит по проезжей части. Люди обходят лужу по дороге.

Пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, ночью с 7 на 8 июня в Рубцовске вода залила огороды в переулке Спартаковском. Вода била фонтаном.