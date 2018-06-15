Очевидцы: в Барнауле улицу затопило кипятком

В Барнауле 15 июня прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле улицу затопило. Фото: Александра Жаринова в vk.com/barneos22.
ЧП произошло на улице Северо-Западной. Свидетели происшествия пишут, что вода бежит по проезжей части. Люди обходят лужу по дороге.
Пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, ночью с 7 на 8 июня в Рубцовске вода залила огороды в переулке Спартаковском. Вода била фонтаном.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.