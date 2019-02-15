В Барнауле вуз, театр и ТРЦ получили письма о минировании. Обновлено

Пока известно, что электронные письма о минировании поступили по адресам:
- Воровского, 163 — «Алтайкрайэнерго»,
- Строителей, 117 — ТРЦ Galaxy
- Ленина, 19 — театр кукол кукол «Сказка»
- Ленина, 61 — корпус АлтГУ
- Пушкина, 17 — Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
В ТРЦ Galaxy altapress.ru официально подтвердили, что подобных писем не получали, торговый центр работает в штатном режиме. В театре кукол «Сказка» сказали, что к ним подобных сообщений не поступало. В АлтГУ отметили, что учебный процесс продолжается, писем о минировании не было.
Обновлено в 11:50
Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия. Сообщений об эвакуации нет.
Напомним, 28 января письма с ложными сведениями о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность, отправили на электронные адреса не менее чем 48 объектов в Барнауле. Altapress.ru писал, что тогда эвакуацию проводили в 18 городских школах.