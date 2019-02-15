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Происшествия

В Барнауле вуз, театр и ТРЦ получили письма о минировании. Обновлено

В несколько социально-значимых объектов Барнаула утром 15 февраля поступили письма с сообщениями о минировании, рассказали в пресс-службе мэрии.

Последний день зимы в Барнауле.
Последний день зимы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Пока известно, что электронные письма о минировании поступили по адресам:

  • Воровского, 163 — «Алтайкрайэнерго»,
  • Строителей, 117 — ТРЦ Galaxy
  • Ленина, 19 — театр кукол кукол «Сказка»
  • Ленина, 61 — корпус АлтГУ
  • Пушкина, 17 — Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

В ТРЦ Galaxy altapress.ru официально подтвердили, что подобных писем не получали, торговый центр работает в штатном режиме. В театре кукол «Сказка» сказали, что к ним подобных сообщений не поступало. В АлтГУ отметили, что учебный процесс продолжается, писем о минировании не было.

Обновлено в 11:50

Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия. Сообщений об эвакуации нет.

Напомним, 28 января письма с ложными сведениями о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность, отправили на электронные адреса не менее чем 48 объектов в Барнауле. Altapress.ru писал, что тогда эвакуацию проводили в 18 городских школах.

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