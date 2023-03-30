Барнаульцы жалуются на рассыпающийся дом и замыкание электричества

По словам собственников, отопление в подъезде на Тимуровской отключили уже шесть лет назад. Однако вместо починки управляющая компания просто срезала его.
От сырости осыпалась почти вся штукатурка. Также жильцы отметили, что очень часто замыкает электричество, в том числе общедомовой счетчик, расположенный в подвале.
Под окнами и вовсе стали находить выпавшие из кладки кирпичи. Известно, что дом ввели в эксплуатацию в 1961 году. Между тем здание 1959 года недавно снесли как аварийное.
«Все старое скрутили и чинить не стали. Дорого», — пишут горожане в сообществе Barnaul 22.
А в доме на Шукшина уже более 20 лет течет крыша. Каждую весну жильцы терпят потопы в своих квартирах.
При этом дата постройки — 1986 год. Получается, без проблем дом не простоял и 20 лет.
Вода заливает счетчики, были случаи возгорания, делятся собственники. Плесень захватывает стены.
Собственники сокрушаются, что никакие организации не реагируют на их заявления.
Ранее жители барнаульской многоэтажки пожаловались на отключенные лифты и бомжей в подъезде.