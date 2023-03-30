Барнаульцы жалуются на рассыпающийся дом и замыкание электричества

Жители барнаульских пятиэтажек на ул. Тимуровской, 19 и на ул. Шукшина, 26а хотят предать огласке состояние своих домов.

По словам собственников, отопление в подъезде на Тимуровской отключили уже шесть лет назад. Однако вместо починки управляющая компания просто срезала его.

От сырости осыпалась почти вся штукатурка. Также жильцы отметили, что очень часто замыкает электричество, в том числе общедомовой счетчик, расположенный в подвале.

Под окнами и вовсе стали находить выпавшие из кладки кирпичи. Известно, что дом ввели в эксплуатацию в 1961 году. Между тем здание 1959 года недавно снесли как аварийное.

«Все старое скрутили и чинить не стали. Дорого», — пишут горожане в сообществе Barnaul 22.

А в доме на Шукшина уже более 20 лет течет крыша. Каждую весну жильцы терпят потопы в своих квартирах.

При этом дата постройки — 1986 год. Получается, без проблем дом не простоял и 20 лет.

Шукшина , 26а. Barnaul 22 Шукшина , 26а. Barnaul 22

Вода заливает счетчики, были случаи возгорания, делятся собственники. Плесень захватывает стены.

Собственники сокрушаются, что никакие организации не реагируют на их заявления.

Ранее жители барнаульской многоэтажки пожаловались на отключенные лифты и бомжей в подъезде.