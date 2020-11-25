Барнаульцу «повезло» найти в парке оптовую партию наркотиков

33-летний житель Барнаула проведет 3,5 года в тюрьме за приобретение и хранение наркотиков, рассказали в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД.

Полицейские задержали ранее судимого барнаульца еще в июле. При нем нашли пакетик с синтетикой.

Вещество он купил в интернет-магазине и получил через тайник-закладку.

При обыске в арендуемой квартире, где проживал мужчина, транспортные полицейские нашли и изъяли еще почти 30 свертков и пакетиков с синтетикой общей массой почти 86 граммов.

«Крупную партию наркотика фигурант случайно обнаружил в одном из городских парков и, поняв, что нашел оптовую „закладку“, присвоил ее себе для дальнейшего употребления», — узнали правоохранители.

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее молодого наркокурьера из Алтайского края приговорили к 17 годам тюрьмы.