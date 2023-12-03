Баста на черном Maybach попал в ДТП после концерта в «Газпром Арене»

В автомобиле находился рэпер Баста. Он возвращался с концерта, пишет RT.
Музыкант был на заднем сидении премиального авто в момент ДТП.
В ДТП никто не пострадал, в Maybach сработали подушки безопасности, указывает Газета.Ru.
Подробности происшествия не сообщаются. Известно, что Maybach столкнулся с Kia.
Ранее Баста перенес несколько концертов в России. Также Баста прервал концерт и заставил новосибирца сделать предложение девушке.
Между тем Чубайс признался. что любит ростовский рэп.
Рэперы
Уроженцы и жители Ростовской области регулярно попадают в число самых популярных рэперов страны.
Среди них — Василий Вакуленко, известный как Баста, группа «Каста» и артист из Гуково Рэм Дигга.
Образ Ростова как столицы российской хип-хоп-культуры активно использовали в презентации города в качестве хозяина чемпионата мира по футболу.