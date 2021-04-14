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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело заложницы, которой пришлось убегать через окно в Барнауле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству алтайского главка докладывать ему о расследовании уголовного дела о групповом изнасиловании девушки, которую удерживали в квартире Барнаула трое человек.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК.

Как уже сообщалось, 8 апреля 19-летняя обвиняемая пригласила свою 18-летнюю знакомую в квартиру, чтобы проучить. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующая там ее знакомая и еще двое мужчин избили ее и насиловали на протяжении длительного времени.

Девушке удалось выбраться на карниз и упасть в руки полицейских.

Обвиняемых взяли под стражу.

Позже СМИ стало известно, что девушку удерживала в квартире сутенерша.

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