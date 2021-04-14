Бастрыкин взял на контроль дело заложницы, которой пришлось убегать через окно в Барнауле

Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате, говорится на сайте СК.
Как уже сообщалось, 8 апреля 19-летняя обвиняемая пригласила свою 18-летнюю знакомую в квартиру, чтобы проучить. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующая там ее знакомая и еще двое мужчин избили ее и насиловали на протяжении длительного времени.
Девушке удалось выбраться на карниз и упасть в руки полицейских.
Обвиняемых взяли под стражу.
Позже СМИ стало известно, что девушку удерживала в квартире сутенерша.