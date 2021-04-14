Спасавшаяся через окно заложница в Барнауле убегала от сутенерши

Двое мужчин и 20-летняя сутенерша распивали алкоголь в арендованной квартире и решили позвонить 18-летней знакомой.
Дело в том, что некоторое время девушка работала, но потом решила выйти из этого сомнительного бизнеса. Когда она приехала в указанное место, злоумышленники отняли телефон и заперли дверь.
Сначала компания избивала девушку цепью от дамской сумочки, а потом мужчины стали насиловать ее.
Когда они уснули, девушка выбралась на карниз и позвала на помощь. Как уже сообщалось, ее поймали сотрудники транспортной полиции.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.
Мучителей обвинили в «изнасиловании и насильственных действиях группой лиц по предварительному сговору».