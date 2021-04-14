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Происшествия

Спасавшаяся через окно заложница в Барнауле убегала от сутенерши

Девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа, удерживала в квартире сутенерша. Об этом написал life.ru со ссылкой на источник.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Двое мужчин и 20-летняя сутенерша распивали алкоголь в арендованной квартире и решили позвонить 18-летней знакомой.

Дело в том, что некоторое время девушка работала, но потом решила выйти из этого сомнительного бизнеса. Когда она приехала в указанное место, злоумышленники отняли телефон и заперли дверь.

Сначала компания избивала девушку цепью от дамской сумочки, а потом мужчины стали насиловать ее.

Когда они уснули, девушка выбралась на карниз и позвала на помощь. Как уже сообщалось, ее поймали сотрудники транспортной полиции.

Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Мучителей обвинили в «изнасиловании и насильственных действиях группой лиц по предварительному сговору».

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