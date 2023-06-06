Baza: по Новой Каховке плавают лебеди после подрыва ГЭС

Baza опубликовала кадры из Новой Каховки, где 6 июня после обстрела ВСУ разрушилась плотина ГЭС.

Уровень воды в Днепре поднялся на 12 метров. Полностью под водой оказались уже несколько островов ниже по течению.

Жители более 300 домов эвакуированы, сообщает ТАСС.

Ранее мы публиковали видео, как вода пребывает в Новую Каховку.