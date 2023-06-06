6 июня
﻿
Происшествия

Baza: по Новой Каховке плавают лебеди после подрыва ГЭС

Baza опубликовала кадры из Новой Каховки, где 6 июня после обстрела ВСУ разрушилась плотина ГЭС.

Новая Каховка.
Новая Каховка.
Baza

Уровень воды в Днепре поднялся на 12 метров. Полностью под водой оказались уже несколько островов ниже по течению.

Жители более 300 домов эвакуированы, сообщает ТАСС.

Ранее мы публиковали видео, как вода пребывает в Новую Каховку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость