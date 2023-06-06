6 июня
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Происшествия

Смертельный глоток: более 20 россиян погибли от суррогата

Накануне сообщалось, что от отравления сидром восемь человек скончались в Самарской области. Поздно вечером замгубернатора Нижегородской области в соцсети сообщил об аналогичных отравлениях. Правда, не указал, каким напитком насмерть отравились проживающие на этой территории.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

Замглавы региона сообщил, что появились первые первые случаи отравления. Есть летальные исходы, пишет Газета.Ru.

В настоящее время врачи борются за жизнь нескольких человек. Причиной отравлений стал этиленгликоль, который содержался в составе суррогатных алкогольных напитков.

Между тем накануне местные полицейские обнаружили склад с партией опасного пивного напитка, из-за употребления которого погибли люди в Ульяновской области.

Число пострадавших от отравления поддельным напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 43 человек.

Также сообщалось о гибели 12 человек после употребления некачественного яблочного сидра в Ульяновской и Самарской областях.

По последним данным, число скончавшихся от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16, заявил губернатор региона Алексей Русских. Контрафактным сидром также отравились три человека в Самарской области (двое из них скончались) и два — в Удмуртии, указывает bfm.ru.

"Мистер Сидр"

Потерпевшие пили один напиток — яблочный сидр «Мистер Сидр». В Димитровграде он продавался в пивных сетках Beer Hounds и «Территория», а в поселке Винтай Самарской области его производили на Гаражной улице.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около ста 30-литровых бутылок сидра.

Ранее за продажу смертельного суррогатного алкоголя осудили трех мужчин. 34-летний дальнобойщик, который занимался грузоперевозками, длительное время закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области. Реализация происходила на территории края.

В очередной раз летом 2021 года он привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка. Часть из них он реализовал знакомому жителю Барнаула.

Мужчина в начале августа со своей супругой пошли на юбилей к другу. Там женщина употребила данный "коньяк" и скончалась на следующий день.

Помимо этого, сын покупателя спиртосодержащую жидкость передал друзьям, которые распили его на торжестве.

Двое 21-летних мужчин после празднования на следующий день скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Дальнобойщика суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Жителей Рязанской области осудили на 6, 5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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