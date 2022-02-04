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Происшествия

Бдительность и подозрительность: сибиряки приняли отца ученика за педофила

В Канске Красноярского края в полицию обратился отец 8-летней девочки, учащейся лицея, с сообщением о том, что — со слов его дочери — неизвестный мужчина во дворе учебного учреждения напугал ее. Мужчина потянул за рюкзак девочку и сказал идти с ним.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
СС0

Правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер наблюдения.

Было установлено, что в день происшествия на территорию лицея забежали собаки. Увидев их, девочка побоялась проходить мимо животных.

Стоявший неподалеку мужчина — отец одного из учеников лицея — заметил это, взялся за ручку рюкзака школьницы и со словами: «Пройдем со мной вместе». Он провел ее мимо собак, пишут «Канские ведомости».

Чтобы исключить распространения в родительских чатах и других отдельных группах в мессенджерах ложной информации межмуниципальный отдел МВД России «Канский» разъяснил обстоятельства происшествия, в котором «неизвестный мужчина тянул за собой ребенка».

До родителей ребенка доведены выясненные обстоятельства, а также тот факт, что мужчина не имел никаких противоправных намерений.

Между тем около 14 тысяч собак бродят по Алтаю. Депутаты АКЗС предложили удвоить финансирование муниципалитетов для отлова бродячих собак и выделить деньги на строительство приютов для животных.

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