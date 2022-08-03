4 августа
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Происшествия

Бездыханное тело младенца нашли на улице в российском городе

В Челябинске обнаружили около проезжей части тело новорожденной девочки. Об этом сообщает портал vse42.ru

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Вечером 2 августа около проезжей части прохожие нашли тело новорожденной девочки.

Как заявляет пресс-служба СУ СК России по Челябинской области, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будут приниматься процессуальные решения.

По неофициальной информации, предполагаемую мать ребенка уже нашли. Ею оказалась женщина, ведущая асоциальный образ жизни, без постоянного места жительства.

Ранее пьяная сибирячка 14 раз вонзила шило в грудь школьнице.

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