Бездомные собаки растерзали почти 40 кур в одном из подворий Барнаула

Волонтер руточнила, что инцидент случился в ночь с 28 на 29 августа в микрорайоне Восточный на ул. Зеленая поляна. Собаки пробрались в огороженный сеткой курятник и растерзали 39 кур.
Ольга Хопкова добавила, что кур растерзали 8 или 10 собак. В этом районе, по ее словам, за последние годы расплодилось очень много бездомных собак.
Также она заявила, что это не первый случай. Ранее собаки уже нападали на домашних животных.
Ранее более 200 человек пострадало от бродячих собак из-за бездействия чиновника.