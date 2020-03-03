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Происшествия

Бездомные собаки загрызли марала в заповеднике «Красноярские Столбы»

Бродячие собаки растерзали самку марала в национальном парке «Красноярские Столбы», сообщают на сайте заповедника.

Маралы на снегу.
Маралы на снегу.
Геблеровское экологическое общество

Чрезвычайное происшествие произошло на Восточном входе в парк, неподалеку от туристической тропы к скале Такмак.

«Это была молодая 8-месячная особь. Результаты вскрытия показали, что маралуха была полностью здорова. Выявлен перелом позвоночника. Судя по всему, псы загнали жертву на скалу, откуда она упала и сломала позвоночник, а потом они добили ее в ручье. Таким образом, нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка», — рассказал замдиректора по охране заповедной территории Иван Кириллов.

Отмечается, что это не первый случай нападения бродячих собак на диких животных. Два года назад практически в этом же месте загрызли двух маралов и косулю.

Стаи собак регулярно попадают на камеры учета, размещенные на входах в парк, а также отмечаются фотоловушками. При этом все собаки — проходные, так как не зафиксировано информации об их постоянном проживании на территории парка.

Напомним, ранее сообщалось о причастности бродячих животных к смерти пяти красноярцев. В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за нападений собак.

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