Безработный парень получил срок за склонение несовершеннолетней к закладкам

В Новосибирске вынесли приговор 26-летнему парню, отправившему школьницу делать закладки, сообщают в прокуратуре Дзержинского района.

Как стало известно, в июле 2022 сотрудникам полиции удалось задержать несовершеннолетнюю девушку при попытке сбыть закладки с солями. Вину она признала, и вскоре в квартире задержали подельника.

Подозреваемый признался в содеянном и написал явку с повинной. Подсудимый получил сообщение о тайнике, где находились несколько свертков общим весом более 17 граммов.

Несовершеннолетняя девушка должна была их забрать и переложить в другой тайник, а затем передать адрес подельнику.

«Мужчина ранее судим не был, холост, имеет неполное среднее образование и имеет несовершеннолетнего ребенка», — уточняет помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

Суд назначил обвиняемому 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительный приговор также получила несовершеннолетняя.

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