6 июля
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Происшествия

Бывшего алтайского министра обвиняют в незаконной покупке дорогих внедорожников

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Как сообщается на сайте ведомства чиновника обвиняют в необоснованном приобретении дорогих внедорожников для нужд местных властей.

Автомобиль, незаконно приобретенный чиновником в Республике Алтай
Автомобиль, незаконно приобретенный чиновником в Республике Алтай
СУ СКР по Алтайскому краю

Правоохранители установили, что в ноябре-декабре 2016 года министр дал подчиненному незаконное указание для нужд регионального правительства приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5 млн рублей. Для этой цели использовали средства, выделенные для развития лесного хозяйства.

Следующая необоснованная покупка была совершена на рубеже 2016−2017 годов. Аналогичным путем приобрели Volkswagen Touareg стоимостью порядка 2,8 млн рублей, который в дальнейшем использовался должностными лицами республики.

Действия бывшего главы Минприроды Республики Алтай расценены как злоупотребление должностными полномочиями из личной заинтересованности (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на утверждение прокурору.

Напомним, это не первое дело о необоснованном приобретении дорогостоящих автомобилей, возбужденное против чиновника в Республике Алтай. Так, в феврале 2021 года бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина приговорили к трем годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями при аналогичных обстоятельствах.

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