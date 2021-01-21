Бывшего алтайского вице-премьера оставили в СИЗО

Бывшего первого вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера не выпустили из СИЗО. Апелляционную жалобу в Верховный суд региона подали его защитники, пишут «Новости Горного Алтая».

Суд оставил апелляцию без удовлетворения. Ранее Горно-Алтайский городской суд изменил меру пресечения Пальталлеру с домашнего ареста на заключение под стражу.

Источники утверждают, что экс-чиновник, находясь под домашним арестом, нарушал его условия и оказывал давление на свидетелей.

Роберта Пальталлера подозревают в совершении трех особо тяжких должностных преступлений. Его задержали в августе 2020 года.

Роберт Пальталлер , первый заместитель председателя правительства Республики Алтай. altai-republic.ru

В уголовном деле также фигурируют должностные лица управления капстроительства Республики Алтай.

Достоверно зная о том, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Алтая не выполнило часть работ по строительству системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок», должностные лица подписали акты о приемке.

Это стало основанием для выплаты из бюджета 505 млн рублей, но на самом деле подрядчик не выполнил работу как минимум на 94 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший директор Центра туризма, отдыха и оздоровления Республики Алтай подделывал документы и украл более миллиона бюджетных рублей при благоустройстве Манжерокского озера.