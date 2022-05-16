16 мая
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Происшествия

Бывшего депутата Госдумы приговорили к 2,5 годам колонии за нападение на сотрудника ДПС

Бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы за нападение на сотрудника ДПС и его публичное оскорбление, сообщает ТАСС.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

«Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу», — огласил решение судья Ленинского районного суда Перми Александр Симанов.

Бурнашов просил не отправлять его в колонию за драку с сотрудником ДПС. Прокурор запрашивал для экс-депутата пять лет колонии общего режима.

Что произошло

Сотрудники Госавтоинспекции задержали Алексея Бурнашова за нарушение ПДД в июле прошлого года.

В момент задержания депутат был в нетрезвом состоянии, он отказался от медосвидетельствования, оскорбил одного из полицейских и набросился на него.

Ранее депутата Рашкина осудили за незаконную охоту на лося.

В июле 2019 года якутский депутат с лопатой наперевес напал на полицейского.

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