4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывшему директору «Зимней вишни» огласят приговор

Кемеровский суд огласит приговор бывшему директору сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому 5 октября, сообщает ТАСС.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
ГУ МЧС по Кемеровской области.

Бывшего гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки экс-главе регионального Госстройнадзора при строительстве объекта.

По мнению гособвинения, торговый центр реконструировали без разрешения на строительство, с нарушением утвержденного проекта.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания по делу в понедельник.

Через 3,5 года расследования Вячеслав Вишневский признал вину.

«Я сожалею и раскаиваюсь, прошу прощения у общества за себя и своих подчиненных», — сказал он в последнем слове.

Фигурант дела также попросил ограничиться минимальным наказанием. Он отметил, что оставил руководство торговым центром за два года до пожара.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Ответы на главные вопросы о трагедии — в нашем материале.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость