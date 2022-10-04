Бывшему директору «Зимней вишни» огласят приговор

Бывшего гендиректора и совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки экс-главе регионального Госстройнадзора при строительстве объекта.
По мнению гособвинения, торговый центр реконструировали без разрешения на строительство, с нарушением утвержденного проекта.
Об этом стало известно в ходе судебного заседания по делу в понедельник.
Через 3,5 года расследования Вячеслав Вишневский признал вину.
«Я сожалею и раскаиваюсь, прошу прощения у общества за себя и своих подчиненных», — сказал он в последнем слове.
Фигурант дела также попросил ограничиться минимальным наказанием. Он отметил, что оставил руководство торговым центром за два года до пожара.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Ответы на главные вопросы о трагедии — в нашем материале.