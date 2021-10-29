Вынесены приговоры фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

29 октября в Ленинском районном суде Кемерова состоялось оглашение приговора по первому делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Среди обвиняемых — бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова и экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок. Надежде Судденок назначили 13,5 лет колонии по совокупности преступлений, Юлии Богдановой — 14 лет колонии по совокупности преступлений, сообщает gazeta.a42.ru.

«Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (…) нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы», — сказал судья Николай Быданцев.

Ранее гособвинение просило для Юлии Богдановой 14,5 лет лишения свободы в колонии, а для Надежды Судденок — 14 лет.

Юлию Богданову и Надежду Судденок судили по двум статьям: ч. 3 ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ходе судебного заседания был вынесен приговор спасателям Сергею Генину и Андрею Бурсину.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». ГУ МЧС по Кемеровской области.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин также обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает A42.RU.

Сергея Генина приговорили к 5 годам колонии общего режима. Андрей Бурсин приговорен к 6 годам колонии общего режима.

Также суд вынес приговор ответственным за охрану и сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня».

По решению суда технический директор ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев приговорён к 11 годам лишения свободы, охранник торгового центра Сергей Антюшин, в обязанности которого входило нажатие кнопки пожарной сигнализации, к восьми годам.

Директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко приговорён к шести с половиной годам лишения свободы; сотрудник его компании, отвечавший за пожарную сигнализацию в торговом центре, Александр Никитин, получил пять с половиной лет лишения свободы.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Барнаул , 28 марта 2018 года. altapress.ru

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Также все обвиняемые должны выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших на пожаре: по 1 млн рублей за каждого погибшего, по 500 000 рублей и 300 000 рублей за причинения тяжкого вреда и вреда средней тяжести соответственно.

Что произошло

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек — в основном дети, которые находились в кинозале.

Пострадали еще 147 человек.