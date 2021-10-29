Вынесены приговоры фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

Среди обвиняемых — бывший гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова и экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок. Надежде Судденок назначили 13,5 лет колонии по совокупности преступлений, Юлии Богдановой — 14 лет колонии по совокупности преступлений, сообщает gazeta.a42.ru.
«Суд постановил признать Богданову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, (…) нарушении требования пожарной безопасности и приговорить ее к 14 годам лишения свободы», — сказал судья Николай Быданцев.
Ранее гособвинение просило для Юлии Богдановой 14,5 лет лишения свободы в колонии, а для Надежды Судденок — 14 лет.
Юлию Богданову и Надежду Судденок судили по двум статьям: ч. 3 ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
В ходе судебного заседания был вынесен приговор спасателям Сергею Генину и Андрею Бурсину.
Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин также обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает A42.RU.
Сергея Генина приговорили к 5 годам колонии общего режима. Андрей Бурсин приговорен к 6 годам колонии общего режима.
Также суд вынес приговор ответственным за охрану и сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня».
По решению суда технический директор ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев приговорён к 11 годам лишения свободы, охранник торгового центра Сергей Антюшин, в обязанности которого входило нажатие кнопки пожарной сигнализации, к восьми годам.
Директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко приговорён к шести с половиной годам лишения свободы; сотрудник его компании, отвечавший за пожарную сигнализацию в торговом центре, Александр Никитин, получил пять с половиной лет лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Также все обвиняемые должны выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших на пожаре: по 1 млн рублей за каждого погибшего, по 500 000 рублей и 300 000 рублей за причинения тяжкого вреда и вреда средней тяжести соответственно.
Что произошло
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек — в основном дети, которые находились в кинозале.
Пострадали еще 147 человек.