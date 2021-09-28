Бывшие росгвардейцы получили четыре и шесть лет тюрьмы

Их обвиняли в превышении должностных полномочий, вымогательстве взятки и хранении наркотиков, сообщает ТАСС.

Суд назначил наказание Бойкову в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, Лаврентьеву — четыре года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года каждому.

В 2019 году сообщалось, что руководство Росгвардии проведет проверку в отношении отряда быстрого реагирования (СОБР) «Булат», экс-бойцы которого выдвинули обвинения в адрес своего начальника, подполковника Алексея Касьяна. Спецназовцы утверждают, что офицер связан с деятельностью вора в законе Шакро Молодого.

По словам бойцов спецназа, несмотря на то, что подполковник принимал участие в перестрелке и его действия зафиксировала камера наблюдения, он смог избежать уголовного наказания — дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Авторы предполагают — Касьяна «не закрыли» из-за покровительства руководства.