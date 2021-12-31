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Происшествия

Бывший глава Следственного комитета по Кузбассу получил 10 лет «строгача»

Экс-глава следственного управления СКР по Кузбассу Сергей Калинкин признан виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты «Разрез «Инской».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Суд Кемерова приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Калинкин также должен выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

По этому же делу осуждены бывшие подчиненные Калинкина — Сергей Крюков и Артемий Шевелев. Они приговорены к шести годам колонии общего режима.

Кроме того, бывшие заместители губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко признаны виновными в вымогательстве акций, пишет bfm.ru. Они получили шесть и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно.

Дело

Уголовное дело о вымогательстве акций кузбасского АО «Разрез «Инской» было возбуждено в 2016 году. Фигуранты вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия АО «Разрез «Инской».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя из Томской области.

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