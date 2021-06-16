Антикоррупционная «встряска». В чем обвиняют экс-министра транспорта Алтайского края и что стоит за этим уголовным делом

Истории уголовного характера вокруг чиновников, работавших в команде губернатора Алтайского края, продолжают множиться. Вслед за бывшим зампредом краевого правительства Ирины Долговой , экс-замминистра здравоохранения региона Еленой Кравец , бывшим представителем губернатора в заксобрании Стеллой Штань в поле зрения силовиков попал Александр Дементьев, до недавнего времени занимавший пост регионального министра транспорта. В чем обвиняют экс-чиновника и какие выводы напрашиваются в связи с его преследованием — в материале altapress.ru.

В чем обвинят Александра Дементьева

Для начала вспомним, что кресло главы краевого минтранса Александр Дементьев покинул по собственному желанию. На момент его ухода с должности никаких сообщений об уголовном преследовании чиновника не было, однако уже тогда начала циркулировать информация о возможном интересе, которые проявляют к экс-министру правоохранительные органы.

События развивались стремительно. Официальное сообщение о том, что губернатор Виктор Томенко принял отставку Александра Дементьева, было опубликовано 26 мая. Отмечалось, что бывший министр намерен продолжить работу в другом регионе.

А уже днем 11 июня краевое управление Следственного комитета проинформировало — в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Задержание Александра Дементьева. Скриншот оперативной съемки

В данный момент Александру Дементьеву инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

Преступление было выявлено оперативниками краевого управления ФСБ, а само уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСКа.

Что касается сути предъявляемых бывшему министру обвинений, то, по версии следствия, в 2020 году Александр Дементьев получил взятку в размере более 5 миллионов рублей от директора одной из компаний, которая профилировалась на оказании услуг по нанесению дорожной разметки.

Из сообщения Следственного комитета:

Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

В качестве меры пресечения в отношении экс-министра избран домашний арест. Уже прошла информация о том, что Дементьев признал свою вину и сотрудничает с правоохранительными органами.

С работой справлялся

Важно отметить, что факт уголовного преследования бывшего министра прокомментировали в правительстве Алтайского края. Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев отметил, что работа Александра Дементьева оценивалась положительно.

Барнаульцы вместе с министром транспорта Александром Дементьевым посмотрели , как дорожники ремонтируют улицу Заринскую. Екатерина Гладких

Дмитрий Негреев,

пресс-секретарь губернатора Алтайского края:

До назначения министром транспорта Алтайского края Александр Дементьев руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, работал заместителем начальника инспекции Счетной палаты Российской Федерации. На должности министра Алтайского края он справлялся со своей работой, отрасль демонстрировала хорошие результаты. В конце мая Дементьев уволился по собственному желанию.

Также представитель губернатора подчеркнул, что к моменту увольнения Александра Дементьева из правительства края у главы региона не было информации о каких-либо претензиях правоохранительных органов к министру.

«В настоящее время в отношении Дементьева ведется расследование. Степень его вины и меру наказания определит суд», — добавил Дмитрий Негреев.

Александр Дементьев. instagram.com/mintrans22/

Общефедеральный тренд

Комментируя уголовное преследование очередного чиновника краевого масштаба, лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, отмечает: «Все это ярко показывает, насколько высокий уровень коррупции и в стране в целом, и в нашем регионе в частности».

При этом, указывая на проблему и констатируя, что уголовные дела против краевых управленцев — уже тенденция, Прусакова добавляет: «Честно говоря, мне трудно сказать, стали ли в стране лучше ловить коррупционеров, или их просто стало больше».

А вот политолог Константин Лукин уверен, что в России в последнее время наметился отчетливый тренд на активизацию борьбы с коррупцией.

Константин Лукин,

политолог:

В последние полтора года мы видим, что по всей стране заметно усилилась борьба с коррупцией. Мы видим, что происходит «перетряхивание» государственного аппарата. В широком смысле, эта проблема связана с тем, что люди, попавшие на конкретные должности и в высокие кабинеты, начинают думать, что им можно все. Государство, в свою очередь, активно показывает, что это не так. И я считаю это здоровой и правильной тенденцией, направленной на укрепление государства.

Александр Дементьев , бывший министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

При этом эксперт полагает, что само уголовное дело в отношении Александра Дементьева вполне может «обрасти» новыми именами и фактами, несмотря на то, что работа бывшего главы регионального минтранса оценивалась как одна из наиболее успешных в правительстве края.

Старая песня о главном

Лидер фракции «Справедливая Россия» в краевом Законодательном собрании Александр Молотов соглашается с мнением, что уголовное дело против Александра Дементьева — часть общегосударственного тренда по чистке чиновничьих рядов. Но он видит и проблему, связанную с кадровой политикой в региональном правительстве.

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

В этой истории есть всего понемногу. Да, мы видим, что правоохранительные органы стали намного активнее выявлять преступления коррупционной направленности. С другой стороны, задержание бывшего министра говорит в пользу того, о чем наша фракция и наша партия заявляют давно и постоянно, указывая на проблемы в кадровой политике, которая существует в Алтайском крае. Мы же понимаем, что и Стелла Ивановна Штань, и Александр Дементьев — это не креатуры губернатора. Это не те люди, за работой которых он мог наблюдать годами. Эти люди были назначены по рекомендации.

Александр Дементьев. Анна Зайкова , altapress.ru

В этой связи собеседник выражает мнение, что в данный момент в правительстве региона нет слаженной и эффективной команды единомышленников.

Также Александр Молотов указывает и на то, что внутри правительственного аппарата существуют серьезные пробелы в работе того блока, который отвечает за антикоррупционную политику и проверку чиновников на чистоту при их трудоустройстве.

Кроме того, по словам депутата, серьезные коррупционные риски несет и сама должность министра транспорта, связанная с отраслью, которая имеет прямое отношение к системе контрактов и тендеров.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Екатерина Гладких.