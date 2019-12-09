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9 декабря -1°C

Бывший главный антикоррупционер Алтайского края получил срок за взятки

Бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого признали виновным в получении особо крупной взятки, сообщили в краевом СУ СКР.

Вадим Надвоцкий
Вадим Надвоцкий
Скрин с Youtube

Суд приговорил Надвоцкого к четырем годам лишения свободы строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 млн 800 тысяч рублей.

Дело Надвоцкого

С 2016 по 2018 год Вадим Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, которые торговали моторным топливом. Взятка предназначалась за покровительство.

Вадим Надвоцкий.
Вадим Надвоцкий.
22.мвд.рф

В частности, УЭБиПК по указанию Надвоцкого не реагировало на нарушения и противоправные действия работников фирм, не проводило проверок и розысков, а в случаях их проведения — уголовные дела не возбуждали.

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Происшествия

Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 млн 900 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года взяточников задержали. В ходе следствия Надвоцкий полностью признал свою вину.

В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина передали в суд.

Во исполнение мер по обеспечению гражданского иска, следователь наложил арест на имущество и денежные средства Надвоцкого на общую сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов США.

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