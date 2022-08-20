Бывший главный нарколог Минздрава Брюн не признает вину в мошенничестве

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — уточнили в ОНК.
По данным комиссии, никаких жалоб на условия содержания или самочувствие у задержанного врача нет.
Напомним, информация о задержании директора столичного научно-практического центра наркологии Евгения Брюна появилась днем ранее.
Журналисты выяснили, что в уголовное дело, фигурантом которого стал Брюн, касается сомнительных закупок по завышенной стоимости.
Ранее сообщалось, что сотрудник Республиканской больницы в Горном Алтае сумел заработать миллион рублей на майнинге криптовалюты, оборудовав «ферму» в одном из помещений медучреждения. Незаконное обогащение за счет бюджетного учреждения пресекли ФСБ и МВД России.