Бывший участковый задушил подругу и стал притворяться ей

Бывший полицейский задушил подругу, после чего спрятал ее тело в лесу, пишет « Тюменская область сегодня ». Обвиняемый стал «притворять» убитой.

Ранее подозреваемый бросил работу участкового и устроился мастером в Управляющую компанию. А также нашел «дополнительный заработок» — подруга содержала его.

В июне прошлого года женщина внезапно пропала. Но в течение месяца «выходила» на связь — от ее имени убийца вел переписку с ее родными и пользовался ее деньгами.

Злоумышленник заявил родным, что она в больнице, сообщает Газета.Ru. Однако их насторожило, что женщина сама не звонит. Они обратились в полицию.

Оперативники допросили экс-участкового, он сознался в убийстве и показал, где находятся останки. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму.