Бывший участковый задушил подругу и стал притворяться ей

Ранее подозреваемый бросил работу участкового и устроился мастером в Управляющую компанию. А также нашел «дополнительный заработок» — подруга содержала его.
В июне прошлого года женщина внезапно пропала. Но в течение месяца «выходила» на связь — от ее имени убийца вел переписку с ее родными и пользовался ее деньгами.
Злоумышленник заявил родным, что она в больнице, сообщает Газета.Ru. Однако их насторожило, что женщина сама не звонит. Они обратились в полицию.
Оперативники допросили экс-участкового, он сознался в убийстве и показал, где находятся останки. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.
Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму.