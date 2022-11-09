9 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывший участковый задушил подругу и стал притворяться ей

Бывший полицейский задушил подругу, после чего спрятал ее тело в лесу, пишет «Тюменская область сегодня». Обвиняемый стал «притворять» убитой.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Ранее подозреваемый бросил работу участкового и устроился мастером в Управляющую компанию. А также нашел «дополнительный заработок» — подруга содержала его.

В июне прошлого года женщина внезапно пропала. Но в течение месяца «выходила» на связь — от ее имени убийца вел переписку с ее родными и пользовался ее деньгами.

Злоумышленник заявил родным, что она в больнице, сообщает Газета.Ru. Однако их насторожило, что женщина сама не звонит. Они обратились в полицию.

Оперативники допросили экс-участкового, он сознался в убийстве и показал, где находятся останки. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Ранее на Алтае мужчина убил жену гвоздодером и сбросил в выгребную яму.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость