6 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Бывший вице-мэр Барнаула продолжит находиться под стражей

Антону Шеломенцеву продлили срок пребывания в СИЗО. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Ирина Пергаева

"Срок пребывания под стражей продлили на месяц – до 9 июля 2024 года", – рассказали в суде.

Напомним, Шеломенцев должен был выйти на свободу 9 июня 2024 года. Такое решение суд вынес 8 апреля. Однако на Шеломенцева завели второе уголовное дело за “получение взятки в особо крупном размере”. Тут не помог даже адвокат, суд отказался переводить Шеломенцева на домашний арест или под подписку о невыезде.

Все началось 11 января. Антон Шеломенцев был занят в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Барнаула. По версии следствия, заместитель Шеломенцева передал ему взятку в размере двух миллионов рублей от транспортного бизнесмена Олега Бесчастного. За взятку Шеломенцев пообещал не препятствовать незаконной перевозке пассажиров. Сам же Шеломенцев после щедрого подарка мог передвигаться на автомобиле Subaru Outback.

12 января Шеломенцева поместили под стражу. Он пробовал обжаловать решение в краевом суде, но мера пресечения осталась в силе. В феврале Шеломенцева уволили. На его место в апреле пришел Андрей Курышин - глава администрации Железнодорожного района.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость