Бывший вице-мэр Барнаула продолжит находиться под стражей

Антону Шеломенцеву продлили срок пребывания в СИЗО. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

"Срок пребывания под стражей продлили на месяц – до 9 июля 2024 года", – рассказали в суде.

Напомним, Шеломенцев должен был выйти на свободу 9 июня 2024 года. Такое решение суд вынес 8 апреля. Однако на Шеломенцева завели второе уголовное дело за “получение взятки в особо крупном размере”. Тут не помог даже адвокат, суд отказался переводить Шеломенцева на домашний арест или под подписку о невыезде.

Все началось 11 января. Антон Шеломенцев был занят в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Барнаула. По версии следствия, заместитель Шеломенцева передал ему взятку в размере двух миллионов рублей от транспортного бизнесмена Олега Бесчастного. За взятку Шеломенцев пообещал не препятствовать незаконной перевозке пассажиров. Сам же Шеломенцев после щедрого подарка мог передвигаться на автомобиле Subaru Outback.

12 января Шеломенцева поместили под стражу. Он пробовал обжаловать решение в краевом суде, но мера пресечения осталась в силе. В феврале Шеломенцева уволили. На его место в апреле пришел Андрей Курышин - глава администрации Железнодорожного района.

Самое важное - в нашем Telegram-канале