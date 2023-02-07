Бийчанин выпал из окна шестого этажа

32-летний мужчина выпал из окна подъезда многоквартирного дома. В городе полагают, что пострадавшему «помогли».
Мужчина приземлился на козырек входа в подъезд и остался жив. Но он получил множество переломов, в том числе спины.
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую больницу.
Напомним, 6 февраля в Барнауле мужчина выпал из окна 12 этажа на пр. Строителей, 18.
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