Бийчанин выпал из окна шестого этажа

Житель Бийска выпал из окна шестого этажа на квартале АБ, сообщает « Бийский рабочий ».

32-летний мужчина выпал из окна подъезда многоквартирного дома. В городе полагают, что пострадавшему «помогли».

Мужчина приземлился на козырек входа в подъезд и остался жив. Но он получил множество переломов, в том числе спины.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Напомним, 6 февраля в Барнауле мужчина выпал из окна 12 этажа на пр. Строителей, 18.