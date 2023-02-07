7 февраля
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Происшествия

Бийчанин выпал из окна шестого этажа

Житель Бийска выпал из окна шестого этажа на квартале АБ, сообщает «Бийский рабочий».

Бийчанин выпал из окна шестого этажа
Бийчанин выпал из окна шестого этажа
Инцидент Барнаул

32-летний мужчина выпал из окна подъезда многоквартирного дома. В городе полагают, что пострадавшему «помогли».

Мужчина приземлился на козырек входа в подъезд и остался жив. Но он получил множество переломов, в том числе спины.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Напомним, 6 февраля в Барнауле мужчина выпал из окна 12 этажа на пр. Строителей, 18.

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