Бийчанина, который пьяным сбил насмерть молодую девушку, посадили на семь лет

По сообщению СК региона, вечером 1 апреля 2022 года пьяный бийчанин за рулем MAZDA CX-5 совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.
Ранее стало известно, что обвиняемого в жестокой расправе над 17-летней девушкой отправили в СИЗО.