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Происшествия

Бийчанина, который пьяным сбил насмерть молодую девушку, посадили на семь лет

58-летнего жителя Бийска признали виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Автомобиль бийчанина
Автомобиль бийчанина
altai-krai.sledcom.ru

По сообщению СК региона, вечером 1 апреля 2022 года пьяный бийчанин за рулем MAZDA CX-5 совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.

Ранее стало известно, что обвиняемого в жестокой расправе над 17-летней девушкой отправили в СИЗО.

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