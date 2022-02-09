Бийчанина, умершего после драки в баре, «уволили из органов задним числом»

Житель Бийска, получивший смертельные травмы в драке в баре, на момент инцидента трудился в органах, сообщает « Толк » со ссылкой на источник.

Напомним, вечером 21 января в одном из баров Бийска произошла драка между двумя посетителями, один из которых 31 января скончался в больнице.

Подозреваемый — известный в наукограде тренер по боксу. Погибший — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии.

«Но по данным источника „Толка“, уволили из органов задним числом после драки, на момент ее он еще якобы был сотрудником Росгвардии и готовился к командировке. В самом ведомстве не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, так как идет следствие», — отмечает издание.

Подозреваемый сейчас находится в СИЗО, но собирается обжаловать решение о мере пресечения.

Как уточняет РЕН ТВ, боксер назвал драку в баре самообороной. По его словам, оппонент долгое время провоцировал конфликт.

10 февраля мужчине могут предъявить обвинение. СК расследует дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».

Примечательно, что произошедшее не обсуждали в сети. По данным «Бийского рабочего», свидетели драки и знакомые участников сделали все, чтобы видео и сама история не просочились в соцсети.