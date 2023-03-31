1 апреля
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Происшествия

Бийские художники до сих пор не получили оплату за ледовые скульптуры

Художники намерены добиться оплаты за свою работу через суд, сообщает «Бийский рабочий».

Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге
Зимний городок на площади 1905 года в Екатеринбурге
altapress.ru

Группа художников-скульпторов создала для города праздничные ледовые композиции. Заказчик принял работу, но не выплатил деньги художникам.

Спустя месяц после сдачи объектов чиновники предъявили претензии заказчику и заявили, что размеры композиций не соответствуют указанным в контракте.

Художники и управление ЖКХ (заказчик) провели экспертизы, пока скульптуры были на месте.

Отклонения от обозначенных размеров были незначительными. Кроме того, многие композиции были крупнее, чем было прописано в контракте.

Павел Коробейников, один из авторов скульптур, будет отстаивать свою позицию в суде, чтобы добиться оплаты труда.

Ранее мы рассказали, как уличные художники могут сделать Барнаул лучше.

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