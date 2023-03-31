Бийские художники до сих пор не получили оплату за ледовые скульптуры

Группа художников-скульпторов создала для города праздничные ледовые композиции. Заказчик принял работу, но не выплатил деньги художникам.
Спустя месяц после сдачи объектов чиновники предъявили претензии заказчику и заявили, что размеры композиций не соответствуют указанным в контракте.
Художники и управление ЖКХ (заказчик) провели экспертизы, пока скульптуры были на месте.
Отклонения от обозначенных размеров были незначительными. Кроме того, многие композиции были крупнее, чем было прописано в контракте.
Павел Коробейников, один из авторов скульптур, будет отстаивать свою позицию в суде, чтобы добиться оплаты труда.
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