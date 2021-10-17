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Происшествия

Бийские продавцы не смогли отличить поддельные 5-тысячные купюры

Полицейские Бийска провели ликбез для сотрудников магазинов, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Фальшивые купюры.
Фальшивые купюры.
22.мвд.рф

Сначала купюру номиналом 5 000 рублей оперативный сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Бийска передал подставному покупателю. Задача — попытаться рассчитаться за товар «фальшивкой».

Первый объект для проверки — аптечный пункт. Девушка зачитала список медикаментов и отдала банкноту. фармацевту. Последняя «на глаз» пыталась определить подлинность купюры. Однако, все же взяла поддельный банковский билет и отсчитала сдачу.

В этот момент вмешался полицейский и объяснил, какую ошибку совершила женщина.

Также проверку не прошел и продавец овощной лавки. Молодой человек даже не попытался убедиться в том, что купюра настоящая.

Во всех торговых объектах, которые посетили оперативники, были проведены инструктажи и озвучен алгоритм правильных действий в случае обнаружения поддельных банкнот.

Ранее в Барнауле банк получил пакет с напечатанными на принтере рублями. Также в Бийске подростка осудили за фальшивые 5000 рублей, которые ему принесла мама.

Между тем сначала года возбуждено порядка 40 уголовных дел по фактам обнаружения поддельных денежных купюр.

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