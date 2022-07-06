Бийский грабитель пытался продать ворованный телефон полицейскому

В Бийске задержали грабителя, который предложил сотруднику полиции приобрести украденный смартфон. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лейтенант полиции был вне службы, когда к нему подошел мужчина и предложил приобрести у него телефон. Полицейский заподозрил, что смартфон может быть краденый и задержал горе-продавца.

Пока стражи правопорядка беседовали с бийчанином, хозяйка телефона позвонила в дежурную часть и сообщила о пропаже не только телефона, но и банковской карты.

Женщину пригласили в участок, где она и опознала грабителя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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