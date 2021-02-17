Бийский молочник не дал вогнать себя в долги

Неизвестный позвонил бийчанину под видом менеджера крупного банка. Якобы на имя мужчины по ошибке оформили кредит на 300 тыс. рублей и нужно снять эти деньги, чтобы перевести на другой счет.
О таких схемах житель наукограда слышал не в первый раз, поэтому просто прекратил беседу и положил трубку. Так и нужно поступать в подобных случаях, напоминают полицейские.
«Уважаемые граждане! Не доверяйте сомнительным звонкам! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть», — подчеркнули в МВД.
Если вы все же попались на уловки мошенников, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.
Ранее неизвестный уговорил сельчан взять кредит и скинуть деньги на электронный кошелек. Жертвами злоумышленников стали жители села Березовка. Они лишились более 100 тыс. рублей.