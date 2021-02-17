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Происшествия

Бийский молочник не дал вогнать себя в долги

60-летний водитель молочной организации из Бийска столкнулся с телефонным мошенничеством, но сразу распознал подвох, поделились в пресс-службе алтайского главка МВД.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Неизвестный позвонил бийчанину под видом менеджера крупного банка. Якобы на имя мужчины по ошибке оформили кредит на 300 тыс. рублей и нужно снять эти деньги, чтобы перевести на другой счет.

О таких схемах житель наукограда слышал не в первый раз, поэтому просто прекратил беседу и положил трубку. Так и нужно поступать в подобных случаях, напоминают полицейские.

«Уважаемые граждане! Не доверяйте сомнительным звонкам! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть», — подчеркнули в МВД.

Если вы все же попались на уловки мошенников, незамедлительно обратитесь в банк и полицию.

Ранее неизвестный уговорил сельчан взять кредит и скинуть деньги на электронный кошелек. Жертвами злоумышленников стали жители села Березовка. Они лишились более 100 тыс. рублей.

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