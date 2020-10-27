Подозреваемый в убийстве девушки в Бийске дал показания на месте

Подозреваемый в громком убийстве в Бийске под конвоем правоохранителей дал показания на месте преступления. Видео опубликовало Бийское телевидение.

Задержанный по подозрению в убийстве в Бийске дает показания.

Мужчина, задержанный накануне, рассказал следователям свою версию произошедшего. Что он говорил — неизвестно.

Ранее стало известно, что задержанному 32 года, он нигде не работает и не имеет постоянного места жительства. Он уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Освободился из мест лишения свободы осенью 2018 года.

Следователи устанавливают мотив преступления.

Подозреваемого нашли спустя чуть более недели после убийства. Оно произошло вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической. Молодой человек с ножом напал на двух 22-летних девушек. Одной злоумышленник нанес смертельный удар в живот.

Другая девушка получила два удара в грудь и живот, но выжила и сумела попросить помощи. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.