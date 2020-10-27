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Происшествия

В следкоме рассказали подробности о подозреваемом в бийской резне

Задержанным по подозрению в убийстве и покушении на убийство в Бийске оказался 32-летний мужчина, нигде не работающий и не имеющий постоянного места жительства. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Ориентировка на подозреваемого в нападении в Бийске.
Ориентировка на подозреваемого в нападении в Бийске.
МУ МВД России "Бийское"

Причастного к дерзкому преступлению удалось установить спустя чуть более недели. Мужчину уже допросили следователи и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотива совершенного преступления, а также на закрепление доказательств по уголовному делу», — отметили в ведомстве.

Напомним, последняя ориентировка на подозреваемого появилась в день задержания, 26 октября. Сотрудники уголовного розыска сообщали, что разыскивают парня 25−30 лет, ростом 170−175 см, среднего телосложения, неславянской внешности со смуглой кожей и черными густыми бровями.

Нападение в Бийске

Вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге.

Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В тяжелом состоянии она находится в больнице.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.

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