Резня в Бийске. Полиция ищет смуглого парня с густыми бровями

Полиция опубликовала новую ориентировку по поиску причастного к нападению на молодых девушек в Бийске. Теперь правоохранители ищут молодого человека неславянской внешности. Он был в камуфляжном костюме.

Ориентировка на подозреваемого в нападении в Бийске.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают парня на вид 25−30 лет, ростом 170−175 см, среднего телосложения, неславянской внешности со смуглой кожей и черными густыми бровями.

«Был одет в камуфляж (возможно охотничий) раскраска листва. За спиной носит черный рюкзак с надписью светлого цвета. Может находится в районе домов ул. Ломоносова № 1; 1/1; ½; и ТЦ „АБ“», — сообщили в МУ МВД «Бийское».

Всех располагающих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам 8 (3854) 44-91-97 , 8 (3854) 45-02-02 , 8−963−573−3838, 02.

Также напомним, следователям нужна информация с видеорегистраторов автомобилей, которые 18 октября проезжали в период с 19:30 до 00:00 по следующим направлениям в Бийске:

ул. Социалистическая в обоих направлениях с пересечением ул. Ударная, ул. Воинов Интернационалистов, ул. Горно-Алтайской, ул. Васильева, ул. Степана Разина, ул. Чайковского, ул. Емельяна Пугачева, ул. Александра Можайского, ул. Михаила Кутузова и ул. Декабристов.

Отдельно необходима информация с видеорегистраторов транспортных средств за вышеуказанный период на пересечении улицы Декабристов и улицы Ломоносова по всем направлениям.

Этот участок местности особенно актуален, потому как есть подозрение, что злоумышленник скрылся именно в этом районе города.

Нападение в Бийске

Вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге.

Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В тяжелом состоянии она находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.