Следком просит жителей Алтайского края помочь в поисках причастного к бийской резне

Следователи просят помощи у жителей Алтайского края в установлении личности причастного к нападению на девушек в Бийске.

Нужна информация с видеорегистраторов автомобилей, которые 18 октября проезжали в период с 19:30 до 00:00 по следующим направлениям в Бийске:

ул. Социалистическая в обоих направлениях с пересечением ул. Ударная, ул. Воинов Интернационалистов, ул. Горно-Алтайской, ул. Васильева, ул. Степана Разина, ул. Чайковского, ул. Емельяна Пугачева, ул. Александра Можайского, ул. Михаила Кутузова и ул. Декабристов.

«Кроме того, отдельно необходима информация с видеорегистраторов транспортных средств за вышеуказанный период на пересечении улицы Декабристов и улицы Ломоносова по всем направлениям. Этот участок местности особенно актуален, потому как есть подозрение, что злоумышленник скрылся именно в этом районе города», — отметили в СК.

По версии следствия, вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек. Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге.

Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля. В тяжелом состоянии она находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.